Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 124 milyon lira azalarak 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 1 Haziran ile biten haftada 22 milyar 124 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 417 milyar 508 milyon liradan 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 70 milyar 632 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 192 milyar 310 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 55 milyar 275 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,66 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 21 milyar 938 milyon liraya geriledi.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 1 Haziran ile biten haftada 2 milyar 427 milyon lira artarak 415 milyar 311 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 196 milyar 548 milyon lirası konut, 7 milyar 312 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 451 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.