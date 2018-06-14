Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 956 milyon lira azalarak 2 trilyon 389 milyar 428 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Haziran ile biten haftada 5 milyar 956 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liradan 2 trilyon 389 milyar 428 milyon liraya indi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 68 milyar 734 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 187 milyar 436 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 9 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 30 milyar 947 milyon liraya çıktı.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 8 Haziran ile biten haftada 828 milyon lira artarak 416 milyar 139 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 197 milyar 696 milyon lirası konut, 7 milyar 313 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 131 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.