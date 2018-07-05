FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Haziran itibarıyla 2 trilyon 406,4 milyar liraya geriledi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 23,1 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 18 milyar 421 milyon lira azalarak 2 trilyon 406 milyar 416 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Haziran ile biten haftada 18 milyar 421 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 424 milyar 837 milyon liradan 2 trilyon 406 milyar 416 milyon liraya indi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 211 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 196 milyar 526 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 35 milyar 457 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,72 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 23 milyar 121 milyon liraya geriledi.

\

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 29 Haziran ile biten haftada 2 milyar 933 milyon lira artarak 419 milyar 729 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 200 milyar 392 milyon lirası konut, 7 milyar 234 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 103 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 410 milyon lira azalarak 383 milyar 701 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,07 artışla 94 milyar 79 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 604 milyon lirası taksitli, 51 milyar 475 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 29 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 16,4 artarak 20 milyar 545 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,53 yükselişle 450 milyar 48 milyon liradan 452 milyar 452 milyon liraya çıktı.

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesiTurizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi
TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödediTMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK kredi hacmi mavduat özkaynak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.