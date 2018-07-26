FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 20 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 450,2 milyar liraya indi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 78 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 705 milyon lira azalarak 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Temmuz ile biten haftada 8 milyar 705 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liradan 2 trilyon 450 milyar 186 milyon liraya indi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 456 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 233 milyar 643 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 15 milyar 530 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 78 milyar 493 milyon liraya geriledi.

\

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 997 milyon lira azalarak 420 milyar 808 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 201 milyar 297 milyon lirası konut, 7 milyar 161 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 349 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 997 milyon lira gerileyerek 384 milyar 546 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 azalışla 93 milyar 462 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 554 milyon lirası taksitli, 49 milyar 908 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 20 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 20 milyar 870 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,5 yükselişle 453 milyar 699 milyon liradan 460 milyar 615 milyon liraya çıktı.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyedeTurkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede
CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyorCarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK kredi hacmi

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.