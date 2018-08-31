Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 51 milyon lira azalarak 2 trilyon 671 milyar 822 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Ağustos ile biten haftada 16 milyar 51 milyon lira geriledi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 687 milyar 873 milyon liradan 2 trilyon 671 milyar 822 milyon lira oldu.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 86 milyar 195 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 434 milyar 102 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 20 milyar 403 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 306 milyar 103 milyon liraya geriledi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 519 milyon lira azalarak 420 milyar 827 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 200 milyar 191 milyon lirası konut, 7 milyar 85 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 522 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.