FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Ağustos itibarıyla 2,7 trilyon lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 306,1 milyar liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 51 milyon lira azalarak 2 trilyon 671 milyar 822 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Ağustos ile biten haftada 16 milyar 51 milyon lira geriledi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 687 milyar 873 milyon liradan 2 trilyon 671 milyar 822 milyon lira oldu.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 86 milyar 195 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 434 milyar 102 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 20 milyar 403 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 306 milyar 103 milyon liraya geriledi.

\

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 519 milyon lira azalarak 420 milyar 827 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 200 milyar 191 milyon lirası konut, 7 milyar 85 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 522 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 839 milyon lira azalarak 397 milyar 756 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1 azalışla 97 milyar 202 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 446 milyon lirası taksitli, 51 milyar 756 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,11 azalarak 22 milyar 451 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,14 yükselişle 461 milyar 791 milyon liradan 467 milyar 69 milyon liraya çıktı.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destekGayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek
İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK Haftalık

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık

Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık

Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

Orakçıoğlu: Uzayda yaşayan AVM’ler var 

Orakçıoğlu: Uzayda yaşayan AVM’ler var 

Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.