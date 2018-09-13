Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 29 milyar 401 milyon lira azalarak 2 trilyon 742 milyar 646 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Eylül ile biten haftada 29 milyar 401 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liradan 2 trilyon 742 milyar 646 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 88 milyar 570 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 498 milyar 875 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 26 milyar 741 milyon liralık düşüş yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,13 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 341 milyar 837 milyon liraya düştü.

- Tüketici kredileri geriledi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 7 Eylül ile biten haftada 1 milyar 77 milyon lira azalarak 419 milyar 461 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 198 milyar 659 milyon lirası konut, 6 milyar 903 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 899 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.