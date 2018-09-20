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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 Eylül itibarıyla 2,7 trilyon lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 310 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 53 milyar 14 milyon lira azalarak 2 trilyon 689 milyar 632 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Eylül ile biten haftada 53 milyar 14 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 742 milyar 646 milyon liradan 2 trilyon 689 milyar 632 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 84 milyar 449 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 451 milyar 767 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 31 milyar 791 milyon liralık düşüş yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 310 milyar 46 milyon liraya düştü.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 14 Eylül ile biten haftada 111 milyon lira artarak 419 milyar 572 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 198 milyar 317 milyon lirası konut, 6 milyar 855 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 400 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 536 milyon lira azalarak 389 milyar 967 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,1 artışla 100 milyar 278 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 383 milyon lirası taksitli, 55 milyar 896 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 14 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 artarak 23 milyar 831 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,3 azalışla 472 milyar 49 milyon liradan 470 milyar 705 milyon liraya geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık sektörünün kredi hacmi

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