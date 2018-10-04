FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 28 Eylül itibarıyla 2,7 trilyon lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 2,3 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 980 milyon lira azalarak 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Eylül ile biten haftada 49 milyar 980 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 705 milyar 497 milyon liradan 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 81 milyar 606 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 705 milyar 497 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 61 milyar 335 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 266 milyar 573 milyon liraya çıktı.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 28 Eylül ile biten haftada 788 milyon lira azalarak 415 milyar 256 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 196 milyar 855 milyon lirası konut, 6 milyar 664 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 76 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 122 milyon lira azalarak 383 milyar 817 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,7 artışla 100 milyar 307 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 426 milyon lirası taksitli, 55 milyar 881 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 28 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,6 artarak 26 milyar 161 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,1 artışla 477 milyar 794 milyon liradan 482 milyar 951 milyon liraya çıktı.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru
TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyorTOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.