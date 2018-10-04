Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 980 milyon lira azalarak 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Eylül ile biten haftada 49 milyar 980 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 705 milyar 497 milyon liradan 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 81 milyar 606 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 705 milyar 497 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 61 milyar 335 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 266 milyar 573 milyon liraya çıktı.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 28 Eylül ile biten haftada 788 milyon lira azalarak 415 milyar 256 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 196 milyar 855 milyon lirası konut, 6 milyar 664 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 76 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.