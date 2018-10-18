Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 868 milyon lira azalarak 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Ekim ile biten haftada 38 milyar 868 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liradan 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 79 milyar 454 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 944 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 946 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 269 milyar 541 milyon liraya geriledi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Ekim ile biten haftada 580 milyon lira azalarak 412 milyar 911 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 195 milyar 778 milyon lirası konut, 6 milyar 452 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 680 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.