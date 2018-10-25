Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 70 milyar 208 milyon lira azalarak 2 trilyon 550 milyar 953 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Ekim ile biten haftada 70 milyar 208 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liradan 2 trilyon 550 milyar 953 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 621 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 324 milyar 707 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 63 milyar 237 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,8 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 206 milyar 304 milyon liraya geriledi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Ekim ile biten haftada 3 milyar 267 milyon lira azalarak 409 milyar 644 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 194 milyar 769 milyon lirası konut, 6 milyar 340 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 535 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.