Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 265 milyon lira azalarak 2 trilyon 484 milyar 446 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Kasım ile biten haftada 22 milyar 265 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 506 milyar 711 milyon liradan 2 trilyon 484 milyar 446 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 473 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 262 milyar 868 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 4 milyar 890 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,23 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 172 milyar 648 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Kasım ile biten haftada 1 milyar 39 milyon lira azalarak 407 milyar 288 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 193 milyar 179 milyon lirası konut, 6 milyar 313 milyon lirası taşıt ve 207 milyar 796 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.