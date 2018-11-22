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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 16 Kasım itibarıyla 2 trilyon 480 milyar lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 174 milyar liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 425 milyon lira azalarak 2 trilyon 480 milyar 21 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Kasım ile biten haftada 4 milyar 425 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 484 milyar 446 milyon liradan 2 trilyon 480 milyar 21 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 71 milyar 790 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 260 milyar 258 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 1 milyar 344 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,06 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 173 milyar 992 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Kasım ile biten haftada 2 milyar 768 milyon lira azalarak 404 milyar 520 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 279 milyon lirası konut, 6 milyar 343 milyon lirası taşıt ve 205 milyar 898 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 316 milyon lira azalarak 361 milyar 377 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,8 azalışla 99 milyar 175 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 489 milyon lirası taksitli, 56 milyar 686 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 16 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,30 artarak 27 milyar 640 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 300 milyon liralık artışla 503 milyar 6 milyon liradan 503 milyar 306 milyon liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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