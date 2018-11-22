Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 425 milyon lira azalarak 2 trilyon 480 milyar 21 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Kasım ile biten haftada 4 milyar 425 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 484 milyar 446 milyon liradan 2 trilyon 480 milyar 21 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 71 milyar 790 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 260 milyar 258 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 1 milyar 344 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,06 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 173 milyar 992 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Kasım ile biten haftada 2 milyar 768 milyon lira azalarak 404 milyar 520 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 279 milyon lirası konut, 6 milyar 343 milyon lirası taşıt ve 205 milyar 898 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.