Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 334 milyon lira azalarak 2 trilyon 464 milyar 687 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Kasım ile biten haftada 15 milyar 334 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 480 milyar 21 milyon liradan 2 trilyon 464 milyar 687 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 600 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 244 milyar 682 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 34 milyar 157 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 139 milyar 835 milyon liraya indi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 23 Kasım ile biten haftada 515 milyon lira azalarak 404 milyar 5 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 591 milyon lirası konut, 6 milyar 379 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 35 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.