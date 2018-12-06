Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 687 milyon lira azalarak 2 trilyon 452 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Kasım ile biten haftada 12 milyar 687 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 464 milyar 687 milyon liradan 2 trilyon 452 milyar liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 673 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 232 milyar 21 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 27 milyar 618 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 112 milyar 217 milyon liraya indi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Kasım ile biten haftada 319 milyon lira azalarak 403 milyar 686 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 124 milyon lirası konut, 6 milyar 446 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 116 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.