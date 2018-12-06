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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 30 Kasım itibarıyla 2 trilyon 452 milyar lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 112 milyar liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 687 milyon lira azalarak 2 trilyon 452 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Kasım ile biten haftada 12 milyar 687 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 464 milyar 687 milyon liradan 2 trilyon 452 milyar liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 673 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 232 milyar 21 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 27 milyar 618 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 112 milyar 217 milyon liraya indi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Kasım ile biten haftada 319 milyon lira azalarak 403 milyar 686 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 124 milyon lirası konut, 6 milyar 446 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 116 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 540 milyon lira azalarak 355 milyar 995 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,8 artışla 103 milyar 9 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 72 milyon lirası taksitli, 59 milyar 937 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 30 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 5,7 artarak 29 milyar 350 milyon liraya çıktı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 430 milyon liralık azalışla 501 milyar 887 milyon liradan 501 milyar 457 milyon liraya geriledi.

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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