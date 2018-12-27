Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 94 milyon lira azalarak 2 trilyon 462 milyar 846 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Aralık ile biten haftada 13 milyar 94 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 475 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 462 milyar 846 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 75 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 236 milyar 585 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 1 milyar 345 milyon lira azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,06 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 174 milyar 196 milyon liraya indi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Aralık ile biten haftada 2 milyar 727 milyon lira azalarak 399 milyar 545 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 188 milyar 962 milyon lirası konut, 6 milyar 436 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 147 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.