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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 Nisan itibarıyla 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liraya geriledi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 187 milyar 481 milyon liraya indi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 761 milyon lira azalarak 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Nisan ile biten haftada 7 milyar 761 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liradan 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 17 milyar 881 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,81 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 187 milyar 481 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Nisan ile biten haftada 370 milyon lira artarak 403 milyar 526 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 184 milyar 704 milyon lirası konut, 6 milyar 283 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 538 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 229 milyon artarak 392 milyar 512 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,05 azalarak 102 milyar 37 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 379 milyon lirası taksitli, 58 milyar 658 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,53 artarak 106 milyar 702 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 73 milyar 308 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 88 milyon lira artarak 526 milyar 917 milyon liraya çıktı.

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