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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 281 milyar 699 milyon liraya düştü

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 449 milyon lira azalarak 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Haziran ile biten haftada 11 milyar 449 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liradan 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 143 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 281 milyar 699 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Haziran ile biten haftada 1 milyar 988 milyon lira azalarak 401 milyar 87 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 180 milyar 815 milyon lirası konut, 6 milyar 66 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 206 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 940 milyon lira azalarak 385 milyar 563 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,97 azalarak 105 milyar 533 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 488 milyon lirası taksitli, 60 milyar 45 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,84 artarak 114 milyar 840 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 78 milyar 22 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 548 milyon lira artarak 563 milyar 660 milyon liraya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK piyasalar

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