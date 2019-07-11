Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 654 milyon lira azalarak 2 trilyon 501 milyar 760 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Temmuz ile biten haftada 35 milyar 654 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 537 milyar 414 milyon liradan 2 trilyon 501 milyar 760 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 479 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 231 milyar 574 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Temmuz ile biten haftada 209 milyon lira azalarak 401 milyar 904 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 180 milyar 155 milyon lirası konut, 6 milyar 74 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 674 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 979 milyon lira düşerek 384 milyar 832 milyon lira oldu.