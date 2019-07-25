Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 52 milyon lira azalarak 2 trilyon 507 milyar 950 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Temmuz ile biten haftada 17 milyar 52 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 525 milyar 2 milyon liradan 2 trilyon 507 milyar 950 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 12 milyar 102 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,53 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 271 milyar 1 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 278 milyon lira azalarak 400 milyar 773 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 179 milyar 125 milyon lirası konut, 5 milyar 997 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 651 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.