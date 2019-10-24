FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 18 Ekim itibarıyla 2 trilyon 563 milyar 203 milyon liraya geriledi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 435 milyar 329 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 162 milyon lira azalarak 2 trilyon 563 milyar 203 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Ekim ile biten haftada 3 milyar 162 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liradan 2 trilyon 563 milyar 203 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 milyar 710 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 435 milyar 329 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 431 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ekim ile biten haftada 1 milyar 718 milyon lira artarak 430 milyar 940 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 872 milyon lirası konut, 5 milyar 966 milyon lirası taşıt ve 235 milyar 100 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 425 milyon lira azalarak 383 milyar 984 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 azalarak 110 milyar 868 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 886 milyon lirası taksitli, 59 milyar 981 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 137 milyar 120 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 88 milyar 664 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 363 milyon lira artarak 592 milyar 540 milyon liraya yükseldi.

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan YardımDÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım
Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusuBakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

GlobalCapital'den Hazinenin borç yönetimi başarısına ödül

Hazine'nin 'borç yönetimi'ne ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.