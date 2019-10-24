Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 162 milyon lira azalarak 2 trilyon 563 milyar 203 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Ekim ile biten haftada 3 milyar 162 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liradan 2 trilyon 563 milyar 203 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 milyar 710 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 435 milyar 329 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 431 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ekim ile biten haftada 1 milyar 718 milyon lira artarak 430 milyar 940 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 872 milyon lirası konut, 5 milyar 966 milyon lirası taşıt ve 235 milyar 100 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.