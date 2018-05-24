Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 727 milyon 102 bin lira artarak 1 trilyon 927 milyar 42 milyon 280 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 727 milyon 102 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 927 milyar 42 milyon 280 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,67 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 12 milyar 879 milyon 306 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,93 yükselişle 816 milyar 105 milyon 989 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 891 milyon dolar azalarak 199 milyar 87 milyon dolara düştü. Bunun 185 milyar 390 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 697 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.