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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 18 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 927 milyar liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 727 milyon 102 bin lira artarak 1 trilyon 927 milyar 42 milyon 280 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 727 milyon 102 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 927 milyar 42 milyon 280 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,67 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 12 milyar 879 milyon 306 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,93 yükselişle 816 milyar 105 milyon 989 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 891 milyon dolar azalarak 199 milyar 87 milyon dolara düştü. Bunun 185 milyar 390 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 697 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 151 milyar 818 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 39 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 983 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 550 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,19 artışla 393 milyar 91 milyon 157 bin liraya, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,93 artışla 354 milyar 765 milyon 962 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,31 azalarak 117 milyar 466 milyon 217 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 989 milyon 378 bin lirası konut, 6 milyar 151 milyon 340 bin lirası taşıt ve 205 milyar 950 milyon 439 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 32 milyar 209 milyon 685 bin lira artarak 2 trilyon 252 milyar 703 milyon 192 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,53 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı TCMB

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