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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 25 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 978,8 milyar liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Mayıs ile biten haftada 51 milyar 764 milyon 81 bin lira artarak 1 trilyon 978 milyar 806 milyon 361 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 25 Mayıs ile biten haftada 51 milyar 764 milyon 81 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 978 milyar 806 milyon 361 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,69 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,98 azalışla 992 milyar 777 milyon 370 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 7,22 yükselişle 874 milyar 996 milyon 836 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 489 milyon dolar artarak 201 milyar 576 milyon dolara çıktı. Bunun 187 milyar 495 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 81 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 153 milyar 754 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 305 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 796 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 640 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,53 artışla 395 milyar 177 milyon 576 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 1,60 artışla 360 milyar 441 milyon bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,79 yükselerek 118 milyar 389 milyon 82 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 181 milyar 806 milyon 8 bin lirası konut, 6 milyar 146 milyon 402 bin lirası taşıt ve 207 milyar 225 milyon 166 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 25 Mayıs ile biten haftada 44 milyar 700 milyon 262 bin lira artarak 2 trilyon 297 milyar 403 milyon 454 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,50 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı TCMB

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