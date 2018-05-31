Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Mayıs ile biten haftada 51 milyar 764 milyon 81 bin lira artarak 1 trilyon 978 milyar 806 milyon 361 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 25 Mayıs ile biten haftada 51 milyar 764 milyon 81 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 978 milyar 806 milyon 361 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,69 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,98 azalışla 992 milyar 777 milyon 370 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 7,22 yükselişle 874 milyar 996 milyon 836 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 489 milyon dolar artarak 201 milyar 576 milyon dolara çıktı. Bunun 187 milyar 495 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 81 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.