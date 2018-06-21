Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Haziran ile biten haftada 36 milyar 908 milyon 151 bin lira artarak 1 trilyon 990 milyar 262 milyon 104 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 36 milyar 908 milyon 151 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 990 milyar 262 milyon 104 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,89 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,66 artışla 1 trilyon 3 milyar 650 milyon 87 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,70 yükselişle 866 milyar 426 milyon 190 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 717 milyon dolar artarak 204 milyar 226 milyon dolara çıktı. Bunun 190 milyar 80 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 146 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.