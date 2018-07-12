Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 915 milyon 597 bin lira artarak 1 trilyon 957 milyar 503 milyon 872 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 915 milyon 597 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 957 milyar 503 milyon 872 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,56'lık artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,60 azalışla 988 milyar 7 milyon 85 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,27 artışla 847 milyar 214 milyon 91 bin lira oldu.Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 726 milyon dolar artarak 199 milyar 570 milyon dolara çıktı. Bunun 185 milyar 520 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 50 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.