FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 6 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 957,5 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 726 milyon dolar artarak 199 milyar 577 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 915 milyon 597 bin lira artarak 1 trilyon 957 milyar 503 milyon 872 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 915 milyon 597 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 957 milyar 503 milyon 872 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,56'lık artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,60 azalışla 988 milyar 7 milyon 85 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,27 artışla 847 milyar 214 milyon 91 bin lira oldu.Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 726 milyon dolar artarak 199 milyar 570 milyon dolara çıktı. Bunun 185 milyar 520 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 50 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 150 milyar 918 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 77 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 139 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 386 milyon dolar oldu.

\

- Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,34 artışla 403 milyar 245 milyon 605 bin liraya yükselirken, taksitli ticari krediler yüzde 0,17 artarak 363 milyar 21 milyon 975 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,20 azalarak 121 milyar 416 milyon 237 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 941 milyon 455 bin lirası konut, 6 milyar 30 milyon 43 bin lirası taşıt ve 209 milyar 274 milyon 107 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 6 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 842 milyon 850 bin lira artarak 2 trilyon 287 milyar 154 milyon 867 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,62 artış gösterdi.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Euromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da AkbankEuromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da Akbank
Euromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş YatırımEuromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş Yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü TCMB

En Çok Okunan Haberler

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

Euromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da Akbank

Euromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da Akbank

Euromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş Yatırım

Euromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş Yatırım

Marketlerin kurban satışına tepki

Marketlerin kurban satışına tepki

UKON: Bakanımızın yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazırız

UKON: Bakanımızın yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazırız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.