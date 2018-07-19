Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 643 milyon 904 bin lira artarak 2 trilyon 3 milyar 147 milyon 776 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 643 milyon 904 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 3 milyar 147 milyon 776 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,33 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,74 artışla 1 trilyon 24 milyar 913 milyon 626 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,51 artışla 860 milyar 566 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 723 milyon dolar azalarak 194 milyar 847 milyon dolara geriledi. Bunun 181 milyar 518 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 329 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.