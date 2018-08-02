FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 27 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 7,6 milyar liraya yükseldi. - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 884 milyon dolar artarak 196 milyar 547 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Temmuz ile biten haftada 15 milyar 280 milyon 339 bin lira artarak 2 trilyon 7 milyar 618 milyon 802 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Temmuz ile biten haftada 15 milyar 280 milyon 339 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 7 milyar 618 milyon 802 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,50 artışla 1 trilyon 25 milyar 354 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,36 artışla 870 milyar 123 milyon 27 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 884 milyon dolar artarak 196 milyar 547 milyon dolara yükseldi. Bunun 182 milyar 964 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 583 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 149 milyar 372 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 554 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 201 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 837 milyon dolar oldu.

\

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artışla 404 milyar 135 milyon 878 bin liraya çıktı, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,43 azalarak 361 milyar 558 milyon 498 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,97 yükselerek 123 milyar 803 milyon 569 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 639 milyon 257 bin lirası konut, 5 milyar 970 milyon 463 bin lirası taşıt ve 210 milyar 526 milyon 158 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 27 Temmuz ile biten haftada 14 milyar 962 milyon 851 bin lira artarak 2 trilyon 335 milyar 396 milyon 370 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,59 artış gösterdi.

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştıGurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışıÇiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.