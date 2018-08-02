Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Temmuz ile biten haftada 15 milyar 280 milyon 339 bin lira artarak 2 trilyon 7 milyar 618 milyon 802 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Temmuz ile biten haftada 15 milyar 280 milyon 339 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 7 milyar 618 milyon 802 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,50 artışla 1 trilyon 25 milyar 354 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,36 artışla 870 milyar 123 milyon 27 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 884 milyon dolar artarak 196 milyar 547 milyon dolara yükseldi. Bunun 182 milyar 964 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 583 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.