Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Ağustos ile biten haftada 15 milyar 21 milyon 855 bin lira artarak 2 trilyon 22 milyar 640 milyon 663 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Ağustos ile biten haftada 15 milyar 21 milyon 855 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 22 milyar 640 milyon 663 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,75 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,85 azalışla 1 trilyon 16 milyar 635 milyon 286 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,54 artışla 900 milyar 912 milyon 722 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 698 milyon dolar azalarak 191 milyar 849 milyon dolara geriledi. Bunun 178 milyar 348 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 501 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.