Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Ağustos ile biten haftada 67 milyar 385 milyon 565 bin lira artarak 2 trilyon 90 milyar 26 milyon 228 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Ağustos ile biten haftada 67 milyar 385 milyon 565 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 90 milyar 26 milyon 228 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 3,33 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,32 artışla 1 trilyon 19 milyar 859 milyon 595 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 7,60 artışla 960 milyar 384 milyon 377 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 438 milyon dolar artarak 192 milyar 287 milyon dolara çıktı. Bunun 178 milyar 623 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 664 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.