Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Ağustos ile biten haftada 27 milyar 699 milyon 912 bin lira artarak 2 trilyon 191 milyar 791 milyon 11 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Ağustos ile biten haftada 27 milyar 699 milyon 912 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 191 milyar 791 milyon 11 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,28 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,83 azalışla 1 trilyon 51 milyar 361 milyon 946 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,71 artışla 1 trilyon 31 milyar 392 milyon 195 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 67 milyon dolar azalarak 184 milyar 899 milyon dolara geriledi. Bunun 171 milyar 952 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 947 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.