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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 20 Ağustos itibarıyla 2 trilyon 191,8 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 67 milyon dolar azalarak 184 milyar 899 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Ağustos ile biten haftada 27 milyar 699 milyon 912 bin lira artarak 2 trilyon 191 milyar 791 milyon 11 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Ağustos ile biten haftada 27 milyar 699 milyon 912 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 191 milyar 791 milyon 11 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,28 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,83 azalışla 1 trilyon 51 milyar 361 milyon 946 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,71 artışla 1 trilyon 31 milyar 392 milyon 195 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 67 milyon dolar azalarak 184 milyar 899 milyon dolara geriledi. Bunun 171 milyar 952 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 947 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 141 milyar 993 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 441 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 680 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 838 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,09 azalışla 402 milyar 992 milyon 851 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,33 azalarak 372 milyar 105 milyon 141 bin liraya geriledi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,22 yükselerek 127 milyar 903 milyon 495 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 186 milyar 413 milyon 41 bin lirası konut, 5 milyar 866 milyon 625 bin lirası taşıt ve 210 milyar 713 milyon 185 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 20 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 689 milyon 616 bin lira artarak 2 trilyon 516 milyar 406 milyon 30 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,98 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı TCMB

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