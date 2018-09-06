Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51 milyar 985 milyon 898 bin lira artarak 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 985 milyon 898 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,37 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon 170 bin lira gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 6,37 artışla 1 trilyon 97 milyar 112 milyon 91 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 835 milyon dolar azalarak 184 milyar 64 milyon dolara geriledi. Bunun 170 milyar 970 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 94 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.