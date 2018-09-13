Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 27 milyar 386 milyon 502 bin lira artarak 2 trilyon 271 milyar 163 milyon 411 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Eylül ile biten haftada 27 milyar 386 milyon 502 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 271 milyar 163 milyon 411 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,22 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,62 artışla 1 trilyon 33 milyar 128 milyon 798 bin lira yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 120 milyar 447 milyon 683 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 415 milyon dolar azalarak 182 milyar 649 milyon dolara geriledi. Bunun 169 milyar 736 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 913 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.