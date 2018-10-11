Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 938 milyon 262 bin lira artarak 2 trilyon 196 milyar 556 milyon 471 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Ekim ile biten haftada 938 milyon 262 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 196 milyar 556 milyon 471 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,04 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 1 trilyon 27 milyar 578 milyon 427 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 55 milyar 862 milyon 222 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 804 milyon dolar azalarak 184 milyar 390 milyon dolara geriledi. Bunun 171 milyar 184 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 206 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.