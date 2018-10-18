Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 2 milyar 189 milyon 765 bin lira artarak 2 trilyon 198 milyar 746 milyon 236 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Ekim ile biten haftada 2 milyar 189 milyon 765 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 198 milyar 746 milyon 236 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,45 artışla 1 trilyon 42 milyar 491 milyon 596 bin liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,10 düşüşle 1 trilyon 44 milyar 220 milyon 749 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 527 milyon dolar artarak 186 milyar 917 milyon dolara çıktı. Bunun 173 milyar 484 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 433 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.