Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 841 milyon 257 bin lira artarak 2 trilyon 151 milyar 902 milyon 148 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Ekim ile biten haftada 35 milyar 841 milyon 257 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 151 milyar 902 milyon 148 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,69 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,08 artışla 1 trilyon 37 milyar 15 milyon 354 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 3,07 yükselişle 1 trilyon 3 milyar 162 milyon 994 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 140 milyon dolar artarak 189 milyar 123 milyon dolara çıktı. Bunun 175 milyar 389 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 734 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.