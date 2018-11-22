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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 21 milyar 621 milyon 190 bin lira artarak 2 trilyon 116 milyar 555 milyon 600 bin liraya çıktı - Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 686 milyon dolar artarak 189 milyar 889 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21 milyar 621 milyon 190 bin lira artarak 2 trilyon 116 milyar 555 milyon 600 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 16 Kasım ile biten haftada 21 milyar 621 milyon 190 bin lira artarak, 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 binden 2 trilyon 116 milyar 555 milyon 600 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,61 artışla 1 trilyon 44 milyar 337 milyon 945 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,69 yükselerek 964 milyar 609 milyon 920 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 686 milyon dolar artarak 189 milyar 889 milyon dolara çıktı. Bunun 175 milyar 857 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 32 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 480 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 894 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 74 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 409 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,69 azalışla 388 milyar 126 milyon 876 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,86 düşüşle 339 milyar 606 milyon 876 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,03 azalışla 128 milyar 305 milyon 258 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 472 milyon 359 bin lirası konut, 5 milyar 541 milyon 860 bin lirası taşıt ve 203 milyar 202 milyon 657 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 16 Kasım ile biten haftada 20 milyar 530 milyon 848 bin lira azalarak 2 trilyon 325 milyar 833 milyon 26 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,03 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı TCMB

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