FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya yükseldi - Bankalarda bulunan YP mevduatı geçen hafta 303 milyon dolar azalışla 189 milyar 175 milyon dolara düştü

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Aralık ile biten haftada 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak, 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liradan 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon 41 milyar 152 milyon 830 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,13 yükselişle 951 milyar 541 milyon 896 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 303 milyon dolar azalarak 189 milyar 175 milyon dolara geriledi. Bunun 174 milyar 879 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 296 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 692 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 202 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 16 milyar 993 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 992 milyon dolar oldu.

\

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,05 artışla 385 milyar 983 milyon 67 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,19 düşüşle 333 milyar 475 milyon 206 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,01 artarak 131 milyar 295 milyon 136 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 177 milyar 407 milyon 508 bin lirası konut, 5 milyar 518 milyon 706 bin lirası taşıt ve 203 milyar 56 milyon 853 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 14 Aralık ile biten haftada 9 milyar 758 milyon 631 bin lira artarak 2 trilyon 317 milyar 381 milyon 881 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,44 artış gösterdi.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruzTBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Günlük 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Günlük 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altay tankı için 1.8 milyon metrekarelik tesis özelleştirme kapsamına alındı

Altay tankı için 1.8 milyon metrekarelik tesis özelleştirme kapsamına alındı

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.