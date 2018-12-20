Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Aralık ile biten haftada 14 milyar 545 milyon 85 bin lira artarak, 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liradan 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon 41 milyar 152 milyon 830 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,13 yükselişle 951 milyar 541 milyon 896 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 303 milyon dolar azalarak 189 milyar 175 milyon dolara geriledi. Bunun 174 milyar 879 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 296 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 692 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 202 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 16 milyar 993 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 992 milyon dolar oldu.