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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar lira artarak 2 trilyon 150,1 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 344 milyon dolar artarak 203 milyar 127 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar 254 milyon 459 bin lira artarak 2 trilyon 150 milyar 93 milyon 554 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 8 Mart ile biten haftada 26 milyar 254 milyon 459 bin lira artarak 2 trilyon 123 milyar 839 milyon 97 bin liradan 2 trilyon 150 milyar 93 milyon 554 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,11 azalışla 1 trilyon 8 milyar 122 milyon 925 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,49 artışla 1 trilyon 37 milyar 14 milyon 459 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 344 milyon dolar artarak 203 milyar 127 milyon dolara yükseldi. Bunun 186 milyar 527 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 600 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 157 milyar 568 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 751 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 348 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 860 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri 380 milyar 273 milyon 454 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,54 artışla 352 milyar 6 milyon 176 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,65 azalışla 129 milyar 174 milyon 240 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 170 milyar 966 milyon 329 bin lirası konut, 5 milyar 196 milyon 479 bin lirası taşıt ve 204 milyar 110 milyon 646 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 8 Mart ile biten haftada 11 milyar 167 milyon 597 bin lira artarak 2 trilyon 337 milyar 101 milyon 288 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,44 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü TCMB

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