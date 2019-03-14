Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar 254 milyon 459 bin lira artarak 2 trilyon 150 milyar 93 milyon 554 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 8 Mart ile biten haftada 26 milyar 254 milyon 459 bin lira artarak 2 trilyon 123 milyar 839 milyon 97 bin liradan 2 trilyon 150 milyar 93 milyon 554 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,11 azalışla 1 trilyon 8 milyar 122 milyon 925 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,49 artışla 1 trilyon 37 milyar 14 milyon 459 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 344 milyon dolar artarak 203 milyar 127 milyon dolara yükseldi. Bunun 186 milyar 527 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 600 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 157 milyar 568 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 751 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 348 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 860 milyon dolar oldu.