Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 58 milyar 815 milyon 835 bin lira artarak 2 trilyon 208 milyar 909 milyon 389 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 15 Mart ile biten haftada 58 milyar 815 milyon 835 bin lira artarak 2 trilyon 150 milyar 93 milyon 554 bin liradan 2 trilyon 208 milyar 909 milyon 389 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,41 artışla 1 trilyon 32 milyar 465 milyon 734 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,77 artışla 1 trilyon 65 milyar 720 milyon 420 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 210 milyon dolar artarak 207 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Bunun 190 milyar 556 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 781 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 161 milyar 408 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 945 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 540 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 663 milyon dolar oldu.