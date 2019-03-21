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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 58,8 milyar lira artarak 2 trilyon 208,9 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 4,2 milyar dolar artarak 207 milyar 337 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 58 milyar 815 milyon 835 bin lira artarak 2 trilyon 208 milyar 909 milyon 389 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 15 Mart ile biten haftada 58 milyar 815 milyon 835 bin lira artarak 2 trilyon 150 milyar 93 milyon 554 bin liradan 2 trilyon 208 milyar 909 milyon 389 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,41 artışla 1 trilyon 32 milyar 465 milyon 734 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,77 artışla 1 trilyon 65 milyar 720 milyon 420 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 210 milyon dolar artarak 207 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Bunun 190 milyar 556 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 781 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 161 milyar 408 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 945 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 540 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 663 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,11 artarak 380 milyar 686 milyon 318 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,97 artışla 358 milyar 946 milyon 858 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,99 azalışla 127 milyar 891 milyon 157 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 170 milyar 907 milyon 261 bin lirası konut, 5 milyar 175 milyon 327 bin lirası taşıt ve 204 milyar 603 milyon 730 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 15 Mart ile biten haftada 21 milyar 889 milyon 617 bin lira artarak 2 trilyon 358 milyar 990 milyon 905 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,86 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü TCMB

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