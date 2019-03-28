Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 8 milyar 637 milyon 486 bin lira artarak 2 trilyon 217 milyar 546 milyon 875 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 22 Mart ile biten haftada 8 milyar 637 milyon 486 bin lira artarak 2 trilyon 208 milyar 909 milyon 389 bin liradan 2 trilyon 217 milyar 546 milyon 875 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 azalışla 1 trilyon 30 milyar 193 milyon 443 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,34 artışla 1 trilyon 79 milyar 984 milyon 178 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 3 milyar 613 milyon dolar artarak 210 milyar 950 milyon dolara yükseldi. Bunun 194 milyar 89 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 861 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 164 milyar 820 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 953 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 497 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 819 milyon dolar oldu.