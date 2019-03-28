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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 8,6 milyar lira artarak 2 trilyon 217,5 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 3,6 milyar dolar artarak 210 milyar 950 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 8 milyar 637 milyon 486 bin lira artarak 2 trilyon 217 milyar 546 milyon 875 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 22 Mart ile biten haftada 8 milyar 637 milyon 486 bin lira artarak 2 trilyon 208 milyar 909 milyon 389 bin liradan 2 trilyon 217 milyar 546 milyon 875 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 azalışla 1 trilyon 30 milyar 193 milyon 443 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,34 artışla 1 trilyon 79 milyar 984 milyon 178 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 3 milyar 613 milyon dolar artarak 210 milyar 950 milyon dolara yükseldi. Bunun 194 milyar 89 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 861 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 164 milyar 820 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 953 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 497 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 819 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,71 artarak 383 milyar 384 milyon 210 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,68 artışla 364 milyar 960 milyon 316 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,63 yükselişle 128 milyar 699 milyon 199 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 143 milyon 830 bin lirası konut, 5 milyar 156 milyon 575 bin lirası taşıt ve 207 milyar 83 milyon 805 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira artarak 2 trilyon 384 milyar 744 milyon 764 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,42 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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