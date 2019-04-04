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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 26,1 milyar lira artarak 2 trilyon 243,6 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 3 milyar dolar artarak 213 milyar 930 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar 97 milyon 354 bin lira artarak 2 trilyon 243 milyar 644 milyon 229 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Mart ile biten haftada 26 milyar 97 milyon 354 bin lira artarak 2 trilyon 217 milyar 546 milyon 875 bin liradan 2 trilyon 243 milyar 644 milyon 229 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,82 azalışla 1 trilyon 11 milyar 494 milyon 701 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,34 artışla 1 trilyon 116 milyar 2 milyon 885 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 980 milyon dolar artarak 213 milyar 930 milyon dolara yükseldi. Bunun 196 milyar 614 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 316 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 956 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 5 milyar 521 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 652 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 485 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,96 artarak 387 milyar 69 milyon 201 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,50 artışla 370 milyar 452 milyon 48 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,61 yükselişle 132 milyar 52 milyon 488 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 28 milyon 908 bin lirası konut, 5 milyar 185 milyon 296 bin lirası taşıt ve 209 milyar 854 milyon 997 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira artarak 2 trilyon 417 milyar 936 milyon 334 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,35 artış gösterdi.

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piyasalar TCMB

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