Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar 97 milyon 354 bin lira artarak 2 trilyon 243 milyar 644 milyon 229 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Mart ile biten haftada 26 milyar 97 milyon 354 bin lira artarak 2 trilyon 217 milyar 546 milyon 875 bin liradan 2 trilyon 243 milyar 644 milyon 229 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,82 azalışla 1 trilyon 11 milyar 494 milyon 701 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,34 artışla 1 trilyon 116 milyar 2 milyon 885 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 980 milyon dolar artarak 213 milyar 930 milyon dolara yükseldi. Bunun 196 milyar 614 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 316 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 956 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 5 milyar 521 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 652 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 485 milyon dolar oldu.