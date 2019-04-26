Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 5 milyar 775 milyon 159 bin lira artarak 2 trilyon 296 milyar 115 milyon 642 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Nisan ile biten haftada 5 milyar 775 milyon 159 bin lira artarak 2 trilyon 290 milyar 340 milyon 483 bin liradan 2 trilyon 296 milyar 115 milyon 642 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,33 artışla 1 trilyon 24 milyar 52 milyon 179 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,59 artışla 1 trilyon 166 milyar 914 milyon 548 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 598 milyon dolar azalarak 212 milyar 226 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 132 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 94 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 556 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 123 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 795 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 658 milyon dolar oldu.