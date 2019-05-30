Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 30 milyar 804 milyon 750 bin lira artarak 2 trilyon 375 milyar 29 milyon 755 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Mayıs ile biten haftada 30 milyar 804 milyon 750 bin lira artarak 2 trilyon 344 milyar 225 milyon 5 bin liradan 2 trilyon 375 milyar 29 milyon 755 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,89 azalışla 1 trilyon 23 milyar 137 milyon 199 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,30 artışla 1 trilyon 239 milyar 303 milyon 906 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 868 milyon dolar artarak 213 milyar 760 milyon dolara yükseldi. Bunun 195 milyar 946 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 814 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 167 milyar 243 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 881 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 864 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 958 milyon dolar oldu.