FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 8,8 milyon lira artarak 2 trilyon 318 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 2 milyar 382 milyon dolar azalarak 215 milyar 459 milyon dolara indi.

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 8 milyon 811 bin 760 lira artarak 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 483 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Haziran ile biten haftada 8 milyon 811 bin 760 lira artarak 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liradan 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 483 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,71 artışla 1 trilyon 32 milyar 434 milyon 132 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 yükselişle 1 trilyon 185 milyar 411 milyon 998 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 382 milyon dolar azalarak 215 milyar 459 milyon dolara indi. Bunun 196 milyar 34 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 425 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 90 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 29 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 213 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artarak 385 milyar 915 milyon 684 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,14 artarak 366 milyar 551 milyon 924 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,34 yükselerek 140 milyar 486 milyon 565 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 769 milyon 151 bin lirası konut, 4 milyar 736 milyon 687 bin lirası taşıt ve 211 milyar 409 milyon 846 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 28 Haziran ile biten haftada 9 milyar 847 milyon 689 bin lira artarak 2 trilyon 447 milyar 479 milyon 186 bin liraya ulaştı

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,19 artış gösterdi.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanıAlaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı
TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydıTÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1’e yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1’e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.