Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 8 milyon 811 bin 760 lira artarak 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 483 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Haziran ile biten haftada 8 milyon 811 bin 760 lira artarak 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liradan 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 483 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,71 artışla 1 trilyon 32 milyar 434 milyon 132 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 yükselişle 1 trilyon 185 milyar 411 milyon 998 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 382 milyon dolar azalarak 215 milyar 459 milyon dolara indi. Bunun 196 milyar 34 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 425 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 90 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 29 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 213 milyon dolar oldu.