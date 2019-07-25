Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 331 milyar 582 milyon 319 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Temmuz ile biten haftada 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 316 milyar 657 milyon liradan, 2 trilyon 331 milyar 582 milyon 319 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,48 azalarak 1 trilyon 47 milyar 123 milyon 974 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,03 yükselerek 1 trilyon 177 milyar 267 milyon 251 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 933 milyon dolar artarak 217 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Bunun 198 milyar 43 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 726 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 537 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 605 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 146 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 755 milyon dolar oldu.