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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 331,6 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 933 milyon dolar yükselerek 217 milyar 769 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 331 milyar 582 milyon 319 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Temmuz ile biten haftada 14 milyar 925 milyon 319 bin lira artarak 2 trilyon 316 milyar 657 milyon liradan, 2 trilyon 331 milyar 582 milyon 319 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,48 azalarak 1 trilyon 47 milyar 123 milyon 974 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,03 yükselerek 1 trilyon 177 milyar 267 milyon 251 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 933 milyon dolar artarak 217 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Bunun 198 milyar 43 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 726 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 537 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 605 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 146 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 755 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,58 azalarak 384 milyar 578 milyon 30 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,81 gerileyerek 364 milyar 669 milyon 446 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,68 azalarak 141 milyar 336 milyon 571 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 167 milyar 497 milyon 439 bin lirası konut, 4 milyar 591 milyon 683 bin lirası taşıt ve 212 milyar 488 milyon 908 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 19 Temmuz ile biten haftada 16 milyar 471 milyon 952 bin lira azalarak 2 trilyon 419 milyar 918 milyon 231 bin liraya indi,

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,27 artış gösterdi.

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