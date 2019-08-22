FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar lira artarak 2 trilyon 366,9 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 94 milyon dolar azalarak 217 milyar 776 milyon dolara indi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 16 Ağustos ile biten haftada 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 325 milyar 913 milyon 703 bin liradan 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,88 yükselerek 1 trilyon 107 milyar 398 milyon 311 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 artarak 1 trilyon 156 milyar 558 milyon 798 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 94 milyon dolar azalarak 217 milyar 776 milyon dolara geriledi. Bunun 197 milyar 823 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 953 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 919 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 517 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 274 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 113 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,27 artarak 386 milyar 380 milyon 714 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,38 gerileyerek 358 milyar 903 milyon 498 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,98 azalarak 142 milyar 987 milyon 433 bin liraya düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 166 milyar 950 milyon 85 bin lirası konut, 4 milyar 438 milyon 302 bin lirası taşıt ve 214 milyar 992 milyon 327 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira artarak 2 trilyon 407 milyar 119 milyon 440 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,09 azalış gösterdi.

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
KPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlarKPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlar
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttıİnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
piyasalar TCMB

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

Koç Holding’in acı günü

Koç Holding’in acı günü

İstanbul’da icradan satılık hastane

İstanbul’da icradan satılık hastane

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması

Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımı

Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımı

KPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlar

KPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlar

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttı

SÖYLEŞİ-Kripto paralar giderek daha yatırımı yapılabilir materyaller haline gelecek

SÖYLEŞİ-Kripto paralar giderek daha yatırımı yapılabilir materyaller haline gelecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.