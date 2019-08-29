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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 902 milyon 428 bin lira artarak 2 trilyon 401,2 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 219 milyar 915 milyon dolara indi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 902 milyon 428 bin lira artarak 2 trilyon 401 milyar 214 milyon 505 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Ağustos ile biten haftada 15 milyar 902 milyon 428 bin lira artarak 2 trilyon 385 milyar 312 milyon 77 bin liradan 2 trilyon 401 milyar 214 milyon 505 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,07 azalarak 1 trilyon 95 milyar 582 milyon 157 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,43 artarak 1 trilyon 203 milyar 531 milyon 917 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 219 milyar 915 milyon dolara geriledi. Bunun 200 milyar 289 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 626 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 171 milyar 945 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 871 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 385 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 88 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,86 artarak 389 milyar 691 milyon 570 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,50 yükselerek 360 milyar 709 milyon 929 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,70 artarak 143 milyar 981 milyon 802 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 167 milyon 92 bin lirası konut, 4 milyar 405 milyon 329 bin lirası taşıt ve 217 milyar 119 milyon 149 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 23 Ağustos ile biten haftada 22 milyar 639 milyon 724 bin lira artarak 2 trilyon 429 milyar 759 milyon 164 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,45 azalış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı TCMB

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