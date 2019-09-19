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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 253 milyon 475 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 370 milyon dolar yükselerek 222 milyar 302 milyon dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 253 milyon 473 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Eylül ile biten haftada 35 milyar 253 milyon 475 bin lira artarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liradan, 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,82 artışla 1 trilyon 121 milyar 335 milyon 492 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,70 yükselerek 1 trilyon 214 milyar 802 milyon 443 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 370 milyon dolar yükselerek 222 milyar 302 milyon dolara çıktı. Bunun 201 milyar 790 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 512 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 173 milyar 675 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 732 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 487 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 896 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,84 artarak 398 milyar 947 milyon 802 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,54 düşerek 358 milyar 407 milyon 624 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,33 yükselerek 148 milyar 491 milyon 472 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 626 milyon 395 bin lirası konut, 4 milyar 326 milyon 753 bin lirası taşıt ve 221 milyar 994 milyon 654 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Eylül ile biten haftada 4 milyar 22 milyon 881 bin lira artarak 2 trilyon 434 milyar 616 milyon 781 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,45 azalış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı TCMB

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