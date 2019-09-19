Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 253 milyon 473 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Eylül ile biten haftada 35 milyar 253 milyon 475 bin lira artarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liradan, 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,82 artışla 1 trilyon 121 milyar 335 milyon 492 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,70 yükselerek 1 trilyon 214 milyar 802 milyon 443 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 370 milyon dolar yükselerek 222 milyar 302 milyon dolara çıktı. Bunun 201 milyar 790 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 512 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 173 milyar 675 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 732 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 487 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 896 milyon dolar oldu.