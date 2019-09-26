Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Eylül ile biten haftada 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liradan, 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,09 azalışla 1 trilyon 120 milyar 327 milyon 890 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,04 düşüşle 1 trilyon 214 milyar 281 milyon 170 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 365 milyon dolar yükselerek 223 milyar 667 milyon dolara çıktı. Bunun 203 milyar 4 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 663 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 174 milyar 731 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 952 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 567 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 754 milyon dolar oldu.