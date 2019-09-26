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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar liraya yükseldi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 365 milyon dolar yükselerek 223 milyar 667 milyon dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Eylül ile biten haftada 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liradan, 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,09 azalışla 1 trilyon 120 milyar 327 milyon 890 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,04 düşüşle 1 trilyon 214 milyar 281 milyon 170 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 365 milyon dolar yükselerek 223 milyar 667 milyon dolara çıktı. Bunun 203 milyar 4 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 663 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 174 milyar 731 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 952 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 567 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 754 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,46 artarak 400 milyar 800 milyon 436 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,29 artarak 359 milyar 445 milyon 65 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,51 azalarak 146 milyar 249 milyon 344 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 173 milyar 444 milyon 547 bin lirası konut, 4 milyar 263 milyon 259 bin lirası taşıt ve 223 milyar 92 milyon 630 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 20 Eylül ile biten haftada 10 milyar 884 milyon 665 bin lira artarak 2 trilyon 445 milyar 501 milyon 446 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,44 azalış gösterdi.

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piyasalar TCMB

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