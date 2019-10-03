Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Eylül ile biten haftada 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liradan, 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,33 artışla 1 trilyon 135 milyar 270 milyon 843 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,05 düşüşle 1 trilyon 213 milyar 700 milyon 965 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 560 milyon dolar yükselerek 224 milyar 227 milyon dolara çıktı. Bunun 203 milyar 238 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 989 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 175 milyar 482 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 446 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 382 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 928 milyon dolar oldu.