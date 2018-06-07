Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Haziran ile biten haftada 58 milyar 857 milyon 569 bin lira azalarak 1 trilyon 919 milyar 948 milyon 792 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 1 Haziran ile biten haftada 58 milyar 857 milyon 569 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 919 milyar 948 milyon 792 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,97 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 azalışla 981 milyar 853 milyon 823 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 5,08 düşüşle 830 milyar 521 milyon 222 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 263 milyon dolar artarak 201 milyar 839 milyon dolara çıktı. Bunun 187 milyar 781 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 58 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.